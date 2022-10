Supermarkt-Brand: Täter wollten Bankomat knacken

Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Nina Bussek, bestätigte am Montagnachmittag die neuesten Entwicklungen in dem schlagzeilenträchtigen Fall. Den Tatverdächtigen ging es demnach offenbar darum, mit einer waghalsig-aberwitzigen Methode an die Banknoten zu kommen, die sie im Geldausgabe-Automaten vermuteten. Einer der beiden jungen Männer, die sich inzwischen in U-Haft befinden, dürfte nach seiner Festnahme entsprechende Aussagen getätigt haben. „Aufgrund der Angaben, die uns vorliegen, laufen nun die Ermittlungen in Richtung versuchter Einbruchsdiebstahl und Brandstiftung“, sagte Bussek.