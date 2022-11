Tiere sagen Danke - „Emmi“

Hoffnungsträger auf vier Pfoten

Mitte Februar des heurigen Jahres wurde die siebenjährige Hündin in der „Krone“-Tierecke zur Vergabe vorgestellt. Und eroberte das Herz von Alexandra und Mario S. im Sturm: „Wir sind dankbar, dass wir Emmi gefunden haben. Bei all dem, was in der Welt zurzeit vor sich geht, ist die gegenseitige Zuneigung und das Bestreben, ihr weiterhin ein schönes Hundeleben zu ermöglichen, ein großer Trost!“