Suche nach Unterstützern für Kinofilm

Das Herzstück einer Crowdfunding-Kampagne, die Mitte November gestartet werden soll, ist ein Video. „Hier sind wir gerade in der finalen Phase. Die Aufnahmen dafür haben wir teilweise am Golser Hotter gemacht“, erzählt das Paar. „Das Geld fließt auch nicht in unsere Tasche, sondern geht direkt in das Kinofilmprojekt“, hoffen Anna und Moses auf viele Unterstützer.