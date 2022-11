Alte Gauner-Masche immer wieder im neuen Kleid

Notfall? Zuerst einmal durchatmen!

„Täter nutzen die emotionale Ausnahmesituation, weil es um einen vermeintlichen Notfall des Kindes geht“, so Wolfgang Gottsbachner, stellvertretender Bezirkspolizeikommandant in Zwettl: „Zuerst einmal durchatmen und dann überlegen, ob so etwas überhaupt sein kann.“ Dann sollten Betroffene auf alle Fälle versuchen, die Angehörigen, um die es geht, persönlich zu erreichen. Und ein Tipp für Betrügereien mit dem Kautionstrick: „Polizisten verlangen nie Geld am Telefon!“