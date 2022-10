Telefonieren am Steuer verhinderte schweren Betrug

Das Schicksal meinte es wohl gut mit der 78-Jährigen, die am Donnerstagnachmittag auf ihrem Festnetztelefon einen Anruf von einer anonymen Nummer erhielt. „Der Anrufer gab sich als Kriminalbeamter aus und teilte der Frau mit, dass ihre Tochter in einen Verkehrsunfall verwickelt war und dabei ein kleines Mädchen gestorben ist“, so der vermeintliche Polizist. Da sich die Tochter der Lienzerin in Haft befinden würde, wäre eine Kaution von mehreren Zehntausend Euro beim Gericht in Bischofshofen in Salzburg zu hinterlegen, um sie daraus zu befreien.