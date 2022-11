Lemo: „Mir wird es nicht den Vogel raushauen“

So ein Album bedingt viel Rückschau und Nostalgie. Man reflektiert unweigerlich, wie man zu der Person wurde, die man heute ist.

Teilweise ist dem sicher so. Aus der Rückschau schöpfe ich oft Kreativität. Die letzten zwei Jahre war ich viel daheim und sie waren nicht unbedingt befruchtend für die Musik. Dafür muss man was erleben und wenn ich immer dieselben vier Wände sehe, dann fällt es mir schwer, was daraus zu ziehen. So schöpft man lieber aus der Vergangenheit und schwelgt in der Nostalgie. Wenn es gerade nicht so läuft ist die Vergangenheit etwas Schönes.