Schon wieder! Ronaldo stellt Ex-Mitspieler bloß

Und das kam so: Ronaldo, bei Manchester Uniteds 1:0-Sieg in der Premier League gegen West Ham in der Startformation, kam mit seinen Mannschaftskollegen aus dem Spielertunnel zum Aufwärmen. Der Weg führte direkt am bereits live übertragenden Team des Pay-TV-Senders „Sky“ vorbei. Ronaldo begrüßte die anwesenden Experten - bis auf einen. Eine herzhafte Umarmung gab‘s für Ex-Mitspieler Louis Saha, immerhin ein kumpelhaftes Abklatschen für Jamie Redknapp. Und für den ebenfalls als Experte agierenden Gary Neville, immerhin sechs Jahre lang Mitspieler von Ronaldo bei Manchester United? Gar nix. Eiskalt ignorierte Ronaldo den TV-Analytiker und trappelte federnden Schrittes weiter zum Aufwärmen.