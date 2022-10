Weltspartag: „Wieder Vertrauen ins Geld bekommen“

Die Teuerung war für die Menschen vor 100 Jahren beträchtlich schlimmer, als heute. „1922 herrschte Hyperinflation - die Lebenshaltungskosten erreichten das 14.000-fache der Vorkriegszeit“, schildert Reinhold Weikertschläger, Gründungsvater des ersten und einzigen Sparkassenmuseum Österreichs in Groß Siegharts im Waldviertel. Weil der Geldverfall so groß war, transportierte man die damalige Währung „Kronen“ in Wäschekörben und Schubkarren. Bald darauf begann man sogar, das Papiergeld zu verheizen, weil das weitaus billiger als Holz war.