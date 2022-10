Segeln: Vadlau/Mähr beenden 470er-WM als Achte

Das Duo landete in der olympischen Mixed-Bootsklasse am Samstag im Medal Race vor Chadera (Israel) auf Rang fünf. Der Gesamtrang in den Top Ten würde bei der WM in einem Jahr vor Den Haag das Olympia-Ticket für Paris 2024 bedeuten. Gold ging an die Deutschen Luise Wanser/Philipp Autenrieth.