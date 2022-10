Tirols Polizei verlor eine Glock und 112 Patronen

Im Jahr 2016 kamen 48 Patronen abhanden

Kurz vor Weihnachten, am 19. Dezember 2017, musste die Landespolizeidirektion den Verlust von 16 Patronen beklagen. Besonders hervor sticht jedoch das Jahr 2016. In diesem kam es gleich dreimal zum Verlust von jeweils 16 Patronen. Betroffen waren das Bezirkspolizeikommando Landeck am 7. Juli, das Bezirkspolizeikommando Innsbruck-Land am 14. März sowie auch die Landesverkehrsabteilung am 1. Februar. In allen fünf Fällen ist die tödliche Munition bis heutige nie mehr aufgetaucht.