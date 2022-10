„Populärer als Wahlkampf bei Bundespräsidenten“

Sport-Geschäftsführer und Interimscoach Zoran Barisic hat im Rennen um die Präsidentschaft beim Bundesligisten Rapid Wien an den Zusammenhalt appelliert. „Wie die da politisieren im Hintergrund, kommt es mir langsam so vor, als ob die Rapid-Präsidentschaftswahl populärer ist als der Bundespräsidentschaftswahlkampf“, sagte Barisic am Donnerstag vor Journalisten. Dabei sei „das Allerwichtigste“, dass der Klub nach der Hauptversammlung am 26. November zur Ruhe komme.