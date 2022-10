Graffitisprayer in Autobahnunterführung erwischt

Am Mittwochabend um 22.07 Uhr wurde die Frastanzer Polizei darüber informiert, dass in der Autobahnunterführung in Frastanz in Richtung Göfis gerade ein „Graffiti-Sprayer“ seiner farbenfrohen Tätigkeit nachgehen würde. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stießen sie tatsächlich auf einen Sprayer. Dieser, ein 19-jähriger Mann, ergriff sofort die Flucht, kam aber nicht weit. Kurze Zeit später konnte er eingeholt und angehalten werden.