Pfizer Italia soll Gewinne umgelenkt haben

Die italienische Tochtergesellschaft des US-Pharmakonzerns Pfizer könnte Steuerflucht begangen haben. Dem Unternehmen wird laut der Nachrichtenagentur Bloomberg vorgeworfen, Gewinne von 1,2 Milliarden Euro an Abteilungen in andere Länder überwiesen zu haben. Auf diese Weise sollten die zu zahlenden Gewinnsteuern in Italien umgangen werden.