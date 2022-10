Double-Double von Pöltl bei San-Antonio-„Revanche“

Exakt sechs Jahre nach seinem Debüt in der stärksten Basketballliga der Welt erzielte Pöltl zwölf Punkte und holte als stärkster Mann an den Brettern zehn Rebounds. Es war das 55. Double-Double des 27-jährigen Centers in der regulären NBA-Saison, der zudem vier Assists in 29:06 Minuten beisteuerte.