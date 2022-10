Fischotter und ihr tödlicher Spieltrieb im Teich

„Diesmal hat er sich einen Hecht geschnappt, ihn am Bauch angefressen und einfach liegen lassen“, so Pingitzer, in dessen Gewässern sich rund 600 Forellen, 300 Saiblinge, etliche Hechte und Karpfen mit dem Gesamtgewicht von 400 Kilo tummeln. Den Schaden, den der Otter heuer angerichtet hat, liege „in einem mittleren vierstelligen Bereich“.