Töpfern wie in der Ur- und Frühgeschichte

Ugrinovich absolvierte vor 40 Jahren die Keramikfachschule in Stoob und arbeitete bei Goldscheider-Keramik und Wienerberger, wo er Ofenkacheln fertigte. Er kennt sich also sowohl bei Figural- als auch bei Baukeramik aus. Sein besonderes Steckenpferd aber ist es, sich im Kreuzungsbereich zwischen Archäologie und Keramik zu bewegen. Seit 30 Jahren ist der Keramiker berufsbegleitend in der Keramikfachschule in Stoob tätig, seit fünf Jahren gibt er auch Erwachsenenkurse.