Fast blinde Judi Dench braucht Hilfe beim Essen

Judi Dench leidet an einer unheilbaren Sehschwäche, wegen der sie weder lesen noch schreiben kann. Auch beim Essen benötigt sie Hilfe, wie sie jetzt im Interview mit der „BBC“ erzählte. Ans Aufhören denkt die 87-Jährige trotz ihrer schweren Erkrankung nicht. Sie gibt sich kämpferisch und erklärte: „Ich will nicht in Rente gehen!“