Entfesselt! Salzburg deklassiert den FC Chelsea

Nach Seitenwechsel hatten die weiter sieglosen Engländer vom Punkt die Chance auf das Anschlusstor. Salzburgs Torhüter Jonas Krumrey parierte jedoch den Strafstoß von Charlie Webster (50.). So gelang Konate per Heber die Vorentscheidung (71.), ehe der eingewechselte Lechner im Finish noch eins draufsetzte. Der Sieger der Gruppe steht in der Youth League im Achtelfinale, der Zweite erreicht das Playoff. Bei Punkt-Gleichstand mit Zagreb läge Salzburg dank des besseren direkten Vergleichs vor den Kroaten.