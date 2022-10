Neuinfektionen und Spitalsauslastung rückläufig

Höchste Schutzrate im Burgenland

Allerdings ist Oberösterreich auch das Bundesland mit der niedrigsten Schutzrate und bildet mit 53,8 Prozent das Schlusslicht. Am höchsten ist die Schutzrate im Burgenland mit 65,5 Prozent. In Niederösterreich haben 61,2 Prozent der Bevölkerung eine Grundimmunisierung, in der Steiermark 59,2 Prozent. Nach Wien (56,1), Kärnten (55,2), Tirol (55,2), Vorarlberg (55,1) folgt Salzburg (54,1). Am Montag sind 11.636 Impfungen durchgeführt worden, davon waren 10.630 Auffrischungsimpfungen (4., 5. und jede weitere Impfdosis). 5.219.681 Menschen und somit 57,8 Prozent der Österreicher sind gemäß Empfehlung des Nationalen Impfgremiums (NIG) gültig geimpft.