Mateschitz privat: Das weiß man über seine Frauen

Gehardter war in jungen Jahren nicht nur Skilehrerin, sondern auch Stewardess. Die Beziehung zwischen ihr und Mateschitz scheiterte nach zwei Jahren, Sohn Mark wuchs bei seiner Mutter auf und ging in Salzburg zur Schule. Beruflich waren Mateschitz und Gerhardter jedoch bis zum Schluss verbunden. Die 56-Jährige ist mittlerweile in der Privatstiftung „Wings for Life“, die einst von Mateschitz gegründet wurde und sich für die Heilung von Querschnittsgelähmten einsetzt, als internationale Geschäftsführerin, im Vorstand und als Kuratorin tätig. Seit 2022 ist auch Mark Teil des Vorstands von „Wings for Life“.