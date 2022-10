Hund, Katz´& Co: Tierische Schicksale, die bewegen

Malamut-Trio

Chenoa (12 1/2 Jahre), Hexe und Mojak (10 Jahre, zwei davon am Bild) verloren ihr Zuhause, weil der Besitzer verstarb. Das ist bereits ein Jahr her und noch immer warten die Hunde im Linzer Tierheim auf eine gute Unterkunft. Die Tiere haben das Leben im Innenraum nie kennengelernt. Ein großes Freigehege mit isoliertem Unterstand wäre für sie am besten geeinget. Für gemütliche Spaziergänge ist das Trio immer zu begeistern.

Tel.: 0 732/24 78 87.