Start-up Feragen schnüffelt im Erbgut Ihres Tieres

Vorausschauende Zucht verhindert Leid

„Unser Ziel ist es jedem die Möglichkeit zu bieten, alles zu unternehmen, um die Lebensqualität seines Vierbeiners so optimal wie möglich zu gestalten“, so die studierte Molekularbiologin Anja Geretschläger. Der Schwerpunkt von Feragen liegt auf der Populationsgenetik und dem Zuchtmanagement - durch vorausschauende Verpaarung soll ein Beitrag zur Gesunderhaltung des einzelnen Tieres, aber auch einer ganzen Rasse geleistet werden. Vor allem in Zeiten wie diesen wichtig, in denen das Krankzüchten von Französischen Bulldoggen, Nackthunden & Co. immer mehr im öffentlichen Fokus steht.