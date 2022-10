Den Nahversorgern in Vorarlberg droht die Pleite

Die Gründe dafür macht er an massiven Preissteigerungen in allen Warengruppen auf der Ebene der Lieferanten und an den explodierenden Energiekosten fest, die sich vor allem bei den Kühlanlagen niederschlagen. Zum Vergleich: Bisher machten die Stromkosten in der Branche im Schnitt ein Prozent des Umsatzes aus. Derzeit sind dafür drei bis vier Prozent fällig.