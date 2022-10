Piste nicht ready! Keine Männer-Abfahrt in Zermatt

Österreichs Männer waren jedoch bereits am Freitag auf die Nachricht von der Absage eingestellt. „Die Abfahrten werden gestrichen und nicht mehr nachgetragen, das ist sicher so. Ist schade“, meinte der dreifache Olympiasieger Matthias Mayer. „Es waren 14 Abfahrten zu 10 Slaloms, mit 12 ist man immer noch gut bestückt. Wir haben genug Speedrennen“, stellte Rennsportleiter Marko Pfeifer fest. Der leichte Speed-Überhang im Weltcup-Kalender ist nun aber weg. Nach dem Ausfall der Rennen in Zermatt/Cervina wird das Männer-Speedteam nun am Rennhang in Sölden trainieren.