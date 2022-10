Brennpunkt Bahnhof: „Komm, gemma schnell weiter“

Der Betrunkene liegt mitten am Bahnhofsvorplatz in Salzburg und röchelt vor sich hin. Umringt wird er von Bierdosen und einer leeren Flasche Wein, die zuvor grölend geleert wurden. Ein paar Meter entfernt kriegen sich ein paar gelangweilte Jugendliche in die Haare, eine vom Leben gezeichnete junge Frau schnorrt Zigaretten von Passanten, die einfach nur schnell weiter wollen. Nein, angenehm ist es nicht, im Slalom vom angrenzenden Einkaufszentrum in die ehrwürdige Bahnhofshalle zu gelangen.