Russin „friert“ in München - bei 18 Grad im Freien

Julia gab ihr Bestes, um das Bild der frierenden Unschuld zu zeichnen. „Hier lässt niemand den Boiler die ganze Nacht laufen. Aber in ein paar Stunden wird es schon normal sein“, sagte sie mit einem von Kunstpelz umrandeten Gesicht. Schließlich werden die Zuschauer in den endlosen Weiten Russlands nicht wissen, dass die Temperatur in München am vergangenen Freitag 18 Grad betrug. Und anscheinend auch nicht, dass die kyrillische Schrift in Deutschland nicht gerade gängig ist. So präsentierten die Propagandisten nicht nur eine frierende Julia, sondern ein ganzes Lager ukrainischer Flüchtlinge, die sich um einen Topf mit heißer Suppe scharen.