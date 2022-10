Sportchef rettete Hündchen aus der Tötungsstation

Kaum ein Wochenende im Fußball-Unterhaus ohne Eklats, Polizeieinsatz . . . „Corona hat eben die Gesellschaft verändert“, heißt es dann meistens. Was in St. Valentin, Herzograd 35, anders sein dürfte. Da liegt die Steyr-Arena des ASK, in die am Samstag in der OÖ-Liga der SV Friedburg muss. Damit auch zu Bobby und Lotti. Den beiden Hunden, die Sportchef Harald Guselbauer in Griechenland gerettet hat. „Lotti war als Straßenhund sogar schon in einer Tötungsstation gelandet“, sagt er und betont: „Sie sind nicht die einzigen Hunde hier auf unserer Anlage.“