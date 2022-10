Das Gas-Trauma

Doch es sind deutliche Erfolge erkennbar, auch in Österreich. Selbst wenn Putin die Lieferungen komplett stoppen sollte, kommen wir mit unseren Speichervorräten über den Winter. Natürlich muss man weiter vorausschauen: Gas kommt jetzt und in Zukunft verstärkt aus dem Norden, aus Norwegen und den Flüssiggas-Terminals an der Nordsee. Die OMV hat sich um teures Geld Transportkapazitäten gekauft und wird dies weiter tun.