So ist der Pelletpreis im letzten Jahr explodiert

ProPellets Austria, die Branchenvertretung der Pellet-Industrie, weist die kolportierten Preisabsprachen vehement zurück. „Wir kooperieren natürlich vollumfänglich mit den Behörden“, erklärte Geschäftsführer Christian Rakos. Er ist überzeugt, dass die Bundeswettbewerbsbehörde keinerlei Fehlverhalten seiner Vereinigung feststellen werde. Pellets seien in Österreich deutlich billiger als in Nachbarländern, so Rakos. Zudem erklärte er, dass Händler die Versorgung des Heimmarktes ernst nehmen: Der Export von Pellets sei um elf Prozent rückläufig.