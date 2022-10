Ibrahimovic lässt sich von Jane Fonda trainieren

Warum er für das Modelabel arbeitet, erklärt Ibrahimović so: „Ich habe mich, als ich aufwuchs, oft verurteilt und von Bewegung ausgeschlossen gefühlt. Jungen und Mädchen, die so aufwachsen, wie ich es tat, sollten die Möglichkeit haben, professionelle Sportkleidung zu tragen. Dafür steht H&M Move. Ich glaube stark an die Markenmission, allen die Möglichkeit zu geben, sich zu bewegen. Denn Bewegung hat mein Leben zu 100% verändert.“