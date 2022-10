Räumungsklagen gegen 108 hartnäckige Dauer-Camper

In Kärnten ist prinzipiell jedes Projekt kompliziert. So auch das Vorhaben der Hoteliers-Familie Falkensteiner, am Ufer des Hafnersees 21 Millionen Euro für eine Glamping-Anlage zu investieren. Wie berichtet, wollen Dauercamper nicht weichen. „Gegen 108 wurden bereits Räumungsklagen eingebracht“, berichtet ihr Anwalt Christian Ragger. „Damit muss nun die Mietenrichterin am Bezirksgericht Klagenfurt entscheiden.“ Ragger glaubt, dass seine Mandanten am Hafnersee bleiben dürfen.