e5-Gemeinde Weißensee: 5 Sterne fürs Energiesparen

Im Winter und Sommer bis zu 12.000 Gäste pro Tag

Alles super also? Nicht ganz. Bei unserem Herbst-Besuch ist es in Techendorf ruhig. Doch im Winter und Sommer stürmen bis zu 12.000 Menschen täglich (!) an den Weißensee, zum Eislaufen oder Baden. „Wir haben Park&Ride-Anlagen und nur noch kostenpflichtige Parkplätze“, erklärt die Bürgermeisterin. Dafür gibt es ein verkehrspreisgekröntes Öffi-Angebot: den Skibus, einen Bahnhofszubringer bis Greifenburg, das Naturparkshuttle, alles nicht nur für Übernachtungsgäste kostenlos, sondern auch für die Mitarbeiter. „Jetzt tüfteln wir an einem Elektro-Angebot. Das ist aber vor allem im Winter in den Bergen noch eine Herausforderung.“