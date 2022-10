„Regierung würde sich ins eigene Bein schießen“

Vor allem beim Energiekostenzuschuss für Unternehmen sieht man sich im Stich gelassen, obwohl man „laut“ darauf hingewiesen habe. Die Regierung bevorzuge hier klar die Industrie, so Will. „Das bedauern wir sehr, weil wir in jeder Region und in jedem Ortskern damit Betriebe verlieren werden.“ Im Handel erlebe man derzeit eine Vervielfachung der Kosten. Neben den Energiepreisen steigen die Großhandelspreise, aber auch die Personalkosten. „Die Kapitaldecke der Branche wird stark geschwächt.“