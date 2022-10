Neue Klubführung setzt auf starken Zusammenhalt

Auch sportlich ist beim Verein aus der 1. Klasse B, dem Tobias Görgl als Obmann vorsteht, viel los. Ob Trainingslager in Keutschach (Heimat von Wallenko), ein Padelturnier oder gemeinsames Fußballschauen und Fortgehen, „wir haben einen starken Zusammenhalt und gute Stimmung“, betont der 32-jährige Trainer. Der in einer Firma, die Umspannwerke baut, in der Projektleitung arbeitet, einst zum Studieren nach Wien zog. „Auch jetzt sind die meisten bei uns Studenten. Dazu gibt es Spieler, die in der Nähe wohnen, und zwei Spanier.“ Tikitaka? „Können sie ruhig spielen, ist halt nicht so einfach in einer unteren Klasse“, lacht Wallenko.