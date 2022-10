Nach Erdgasaustritt in Lustenau: Häuser evakuiert

Ein ungeplanter Erdgasfund hat am Montagnachmittag zur Evakuierung von drei Häusern in Lustenau (Vorarlberg) geführt. Wie die Landespolizeidirektion mitteilte, wurde gegen 14.55 Uhr bei Bohrungen unter einer neuen Wohnhausanlage in einer Tiefe von bis zu 130 Metern auch eine Gasblase angebohrt. Das Leck ist mittlerweile geschlossen worden.