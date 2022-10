Julbachs Veilchen blühten auch im Derby wieder auf

Matinee und Derbytime hieß es am Sonntag im Julbacher Meran Stadion, in das 550 Fans gepilgert kamen. Als Gegner kam erstmals seit neun Jahren Bezirksliga-Lokalrivale Oepping. Doch die heimischen Veilchen zeigten nach Anstoß um 12.30 Uhr sofort, wer den Dreier holen soll. „In Halbzeit eins waren wir klar überlegen und völlig verdient mit 2:0 in Front“, so Julbach-Kapitän Florian Stadlbauer, der ergänzt: „Dann ist das Spiel dahingeplätschert, wir hätten das 3:0 machen müssen!“ Sektionsleiter Christoph Auberger-Kochs stimmt dem zu: „Oft machen wir den Sack nicht frühzeitig zu!“ Am Ende reichte es aber trotzdem für den umjubelten 2:1-Heimsieg. Mit dem Derbydreier sind die Veilchen bereits seit sieben Runden unbesiegt und rangieren auf Platz sechs.