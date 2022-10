Michael Mittermeiers Tochter Lilly startet durch

Richtig viel Bock hat hingegen Michael Mittermeier selber. Er freut sich, am Freitag in der Salzburg Arena endlich wieder planmäßig vor dem „besonders geilen österreichischen Publikum“ spielen zu können. Sein Programm mit dem Titel „#13“ verschob sich aufgrund von Corona nämlich mehrmals. „Ich bin gerade sehr glücklich, dass das Programm jetzt doch so wird, wie ich es mir vorgestellt habe. Und noch dazu verstärkt sich jetzt Bedeutung der Zahl 13 als Glücks- oder Unglückszahl. Passend für unsere heutige Zeit.“