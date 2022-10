„Unser Nahversorger ist in großer Gefahr!“

Unser Betrieb hat zwei Weltkriege und die Wirtschaftskrisen überstanden - aber jetzt mache ich mir große Sorgen", sagt Mag. Anton Kovsca, der in dritter Generation einen Adeg-Laden in Nötsch im Gailtal führt und Sprecher der Adeg-Kaufleute ist. Die Energiekosten seien für einen Lebensmittelhändler mit Steigerungen auf das Zehnfache kaum zu verkraften, dazu kommen die Kollektivvertragsverhandlungen für höhere Löhne, die Dienstag starten: „Wir werden Mitarbeiter abbauen und Filialen schließen müssen. Was das für den ländlichen Raum bedeutet, kann sich jeder ausrechnen."