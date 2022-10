Schallenberg: „Die Vorzeichen stehen schlecht“

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat sich skeptisch zu einem positiven Abschluss des Iran-Atomdeals gezeigt. „Die Vorzeichen stehen momentan schlecht“, so Schallenberg am Montag bei einem Treffen mit seinen EU-Kollegen in Luxemburg. „98 Prozent des Abkommen stehen an sich, aber man könnte jetzt den Eindruck haben, dass in Teheran der politische Wille zum Abschluss fehlt.“ Eine Verbindung zu den neuen Iran-Sanktionen und dem Wiederbeleben des Deals sieht er keine.