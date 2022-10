Wilde Verfolgungsjagd durchs Lustenauer Ried

Stürzte in Straßengraben

Dieser Crash brachte den Wagen des 29-Jährigen aber ins Schlingern, schließlich stürzte das Gefährt in einen Straßengraben. Von dort wollte der 29-Jährige zu Fuß flüchten, was misslang. Noch an Ort und Stelle wurde er festgenommen. Ihm droht eine wahre Anzeigenflut. Verletzt wurde durch die ganze Aktion zum Glück niemand.