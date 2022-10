Nach Absage: Saison startet gleich mit Titeljagd

Das soll nun am 19. November am Pitztaler Gletscher über die Bühne gehen - und da geht es direkt um den Staatsmeistertitel. „Dort mit einem starken Ergebnis in den Winter zu starten, wäre natürlich schon eine richtig coole Sache“, grinst Sonja, die übrigens ab sofort als offizielles Testimonial für Lech/Zürs durch die Skiwelt tourt. Damit wird Gigler quasi zur Nachfolgerin von Alpin-Ass Magdalena Egger, die bis zum Ende der Saison 2020/21 mit dem „Lech/Zürs“-Logo am Helm unterwegs war.