„Robert, sind wir nicht gesegnet?“

Ein Paradies, das sich nie abgenutzt hat

An einem Fischweiher, den seine Söhne so geschickt in die Landschaft gelegt haben, dass man glaubt, er sei immer da gewesen, bleiben wir wieder stehen. Heinrich Sandrell steigt aus dem Wagen, nimmt einen Hirtenstock aus dem Kofferraum, der sich oben zu gabelt, und in dessen Enden zwei Kreuze geritzt sind. Er geht zum Teich und gibt seltsame Laute von sich. „Du wirst jetzt nicht noch wie der Hl. Franziskus mit den Fischen reden!“, rufe ich. Er hört es gar nicht und redet mit den Fischen. Dieser Mann wirkt so glücklich in der Landschaft seiner Kindheit, dass man selber staunt und fast ein wenig neidisch wird. „Wie oft bin ich in Vollmondnächten noch schnell hier herein gefahren! Nach langen Gemeindesitzungen, manchmal nachts um Zwölf oder Eins. Es gab einen Sommer, da bin ich vierundzwanzig Mal hier gewesen.“