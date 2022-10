Marco Schwarz lechzt nach neuen Höhenflügen

Der Fokus liegt auf dem Weltcup-Auftakt kommende Woche in Sölden. Dort kam Schwarz erst einmal in den zweiten Durchgang, fuhr mit Rang 13 im Vorjahr sein bisher bestes Ergebnis am Rettenbachferner ein. „Die große Liebe war es noch nicht“, weiß der Riesentorlauf-Bronzene bei der WM 2020 in Cortina. Heuer will er in Sölden vor zu erwartenden 10.000 heimischen Fans „ohne Druck fahren, Gas geben wie im Training - dann passt das.“