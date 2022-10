Kamerad verstorben: Feuerwehrleute helfen Kindern

Starb an Hirnschlag

„Wir haben getan, was wir konnten, um Marcel zu retten“, erinnern sich die Kameraden des 30-jährigen Florianis an den fatalen gemeinsamen Urlaubstag als ihr beliebter und bis dahin völlig gesunder und durchtrainierter Kollege plötzlich zusammenbrach. Doch trotz perfekter Ausbildung und rascher Rettungskette bewirkte die Reanimation nichts mehr: Der liebevolle Papa des zweijährigen Tobias und des erst fünf Monate alten Babys Laura starb an einem Hirnschlag!