Familienausflug zum Klagenfurter Ursulamarkt

Klar will man was kaufen am Ursulamarkt: einen Hut für sich, Socken für den Opa, ein Nachthemd für die Oma, ein Lebkuchenherz für die Nichte, der Sohn bekommt Jetons fürs Autodrom Und man will auch Bekannte treffen und beim Maroniauskiefeln allerlei Neues erfragen. Für all das ist der Ursulamarkt seit 718 Jahren - seit bereits 1304 wird er in Klagenfurt abgehalten - bekannt.