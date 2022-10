Was ist Ihre liebenswerte Marotte?

Jeder Mensch hat die eine oder andere Eigenheit, die andere vielleicht nicht verstehen, die ihn aber auch besonders macht. Egal, ob man nun Marotte, liebenswerte Macke oder Spleen dazu sagt - wir alle können uns vorstellen, was damit gemeint ist. Da gibt es Menschen, die das Besteck in der Schublade vom größten Utensil zum kleinsten oder ihre Gürtel nach Farbfamilien sortieren. Solche, die penibel darauf achten, niemals auf eine Fliesenfuge zu treten oder solche, bei denen der Lautstärkeregler beim Fernsehen oder Radiohören immer auf einer runden Zahl stehen muss. Fühlen Sie sich bei einem unserer Beispiele vielleicht angesprochen? Oder haben Sie eine andere lustige Angewohnheit, die Sie auszeichnet? Kennen Sie Leute, die bei denen Sie sofort an eine solche Eigenheit denken müssen? Erzählen Sie uns gern davon in den Kommentaren, wir freuen uns auf Ihre Beiträge!