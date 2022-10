Vom „Bolzplatzkind“ zum Männerfußballer

Kein „Promi-Bonus“, aber gut integriert

Vor seinem Wechsel zu Lustenau spielte er vorwiegend mit Bayerns Zweierteam in der Regionalliga. Den Sprung vom einstigen Bolzplatz-Kind zum Erwachsenen-Fußballer hat Torben Rhein nun zumindest kadertechnisch geschafft. Auch heute im Auswärtsspiel gegen die WSG Tirol wird er von Beginn an zum Einsatz kommen. Einen „Promi-Bonus“ hat er bei der Austria natürlich nicht „Es ist egal, ob ich von den Bayern komme oder sonst wo. Wichtig ist, dass ich mich laufend weiter entwickle. Derzeit ist es so, dass wir alle leider noch zu viele Fehler machen.“ Mit den großen Bayern ist er regelmäßig im Austausch. Hier ist vor allem Ex-Spieler Halil Altintop sein erster Ansprechpartner.