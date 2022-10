Heiß-kalt für Stromkunden: Gericht wies Klage ab

„Das Bezirksgericht in Perg ist in dieser Causa bereits zu einer Entscheidung gelangt, die den Standpunkt von Maxenergy bestätigt. Die dort vorgebrachte Klage wurde abgewiesen“, teilt Maxenergy in einer Aussendung mit. Der Stromkunde, vertreten durch die Linzer Anwaltskanzlei Poduschka, wird allerdings ebenfalls die nächste Instanz anrufen. „Aufgrund der durch Maxenergy ausgesprochenen Kündigung zum Ende der Mindestvertragslaufzeit endet auch die Preisgarantie, da nach diesem Zeitpunkt kein aufrechtes Vertragsverhältnis mehr besteht“, legt der Vorarlberger Stromlieferant seine Sichtweise dar. Ein weiteres Verfahren um einen Maxenergy-Vertrag in Traun ruht derzeit.