Etappensieg für vorzeitig gekündigte Strom-Kunden

Stromanbieter geht in Berufung

Denn Maxenergy will noch nicht klein beigeben. „Den richterlichen Entscheid des Bezirksgerichts Haag vom 6. Oktober 2022 kann Maxenergy nicht nachvollziehen. Gegen den Entscheid des Bezirksgerichts ergreift Maxenergy daher nun die zur Verfügung stehenden Rechtsmittel und geht in die Berufung. Das Urteil des Bezirksgerichts Haag ist somit bis auf Weiteres nicht wirksam“, heißt es in einer Aussendung.