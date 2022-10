„Mein Papa hätte sicher gewollt, dass ich spiele“

„Ich brauche ein Top-3-Resultat, um es in der Rangliste noch in die ersten 90 zu schaffen. Dann könnte ich auch bei der Tourschool die zweite Stage bestreiten. Schaffe ich es unter die besten Zehn, würden sich die Top-120 noch ausgehen und ich hätte für die nächste Saison eine halbwegs gute Kategorie“, lautet die Hochrechnung von Wiegele, der erst im letzten Abdruck ins Starterfeld gerutscht ist. „Die Saison war für mich eigentlich schon vorbei, ich war in einem Nachdenkprozess, wie es weitergehen soll. Der ist vorerst auf Eis gelegt“, erklärt der 44-Jährige. Schon fix aber: Die Alps Tour ist für ihn kein Thema. „Ich möchte auf der Legends Tour spielen, aber das geht erst mit 50.“